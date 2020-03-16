DATI SICILIA: 213 I CASI POSITIVI (25 PIU' DI IERI ) DI CUI 95 RICOVERATI (20 IN TERAPIA INTENSIVA)

Sono 213 le persone trovate positive al coronavirus in Sicilia, 25 più di ieri. Lo ha reso noto la Presidenza della Regione, Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle...

Sono 213 le persone trovate positive al coronavirus in Sicilia, 25 più di ieri. Lo ha reso noto la Presidenza della Regione, Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.653, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 213 campioni (25 più di ieri).

Risultano ricoverati 95 pazienti (18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani) di cui 20 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare, otto sono guariti (tre a Palermo, due ad Agrigento, uno a Enna, Messina e Ragusa) e due deceduti.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle 12 di oggi, come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale:

Agrigento, 22;

Caltanissetta, 4;

Catania, 96;

Enna, 5;

Messina, 11;

Palermo, 37;

Ragusa, 4;

Siracusa, 21;

Trapani, 13.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.