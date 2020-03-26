95047

DATI SICILIA POSITIVI 1.164 (170 PIÙ DI IERI) , 33 I DECEDUTI

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo), in merito all’emergenza così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Un...

26 marzo 2020 13:54
DATI SICILIA POSITIVI 1.164 (170 PIÙ DI IERI) , 33 I DECEDUTI -
News
Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 26 marzo), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658.

Di questi sono risultati positivi 1.164 (170 più di ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (+159 rispetto a ieri).
Sono ricoverati 414 pazienti, di cui 68 in terapia intensiva, mentre 681 sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti (1 ad #Agrigento, 2 a #Caltanissetta, #Palermo e #Siracusa, 4 a #Messina, 6 a #Enna e 16 a #Catania).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

