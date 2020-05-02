DATI SICILIA: POSITIVI 2.186 (PIÙ 15) DECEDUTI 240 PERSONE (PIÙ' 3)

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di sabato 2 maggio, in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di cr...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di sabato 2 maggio, in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 84.352 (+1.492 rispetto a ieri), su 77.590 persone: di queste sono risultate positive 3.213 (+19), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.186 (+15), 787 sono guarite (+1) e 240 decedute (+3).

Degli attuali 2.186 positivi, 426 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 30 in terapia intensiva (0) - mentre 1.760 (+18) sono in isolamento domiciliare.

I dati a Catania: 675 positivi (+7), 89 ricoverati (-1), 226 guariti (+0), 84 deceduti (+2).