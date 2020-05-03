DATI SICILIA, POSITIVI 2203 (PIÙ 17) DECEDUTI 242 (PIÙ 2)

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Un...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 85.955 (+1.603 rispetto a ieri), su 78.409 persone: di queste sono risultate positive 3.240 (+27), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.203 (+17), 795 sono guarite (+8) e 242 decedute (+2).

Degli attuali 2.203 positivi, 412 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 29 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.791 (+31) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.