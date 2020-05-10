DATI SICILIA: QUATTORDICI NUOVI POSITIVI, NESSUNA VITTIMA NELLE ULTIME 24 ORE

Più di mille persone guarite dal coronavirus e solo 14 nuovi casi. Questo il quadro della situazione in Sicilia aggiornato alle 15 di oggi (10 maggio).Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati so...

Più di mille persone guarite dal coronavirus e solo 14 nuovi casi. Questo il quadro della situazione in Sicilia aggiornato alle 15 di oggi (10 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0).

Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.