Dato alle fiamme un furgoncino

Ritrovato un contenitore che avrebbe contenuto il liquido infiammabile. E c'è un giallo nel giallo

95047.it Un piccolo furgoncino è stato incendiato la notte scorsa. Il fatto è accaduto in via Giovanni Verga: incenerita la parte anteriore del mezzo. Nei pressi del mezzo è stato ritrovato un piccolo bidoncino utilizzato, probabilmente, per contenere il liquido infiammabile utilizzato per incendiare il mezzo andato danneggiato. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia paternese che stanno indagando sull’accaduto.

C’è, poi, da segnalare un giallo nel giallo. Oltre quello legato alla mano che ha agito, anche il fatto che vi sia stato qualcuno che si è preso la briga di chiamare i vigili del fuoco informando i pompieri che l’incendio era stato sedato. Non era vero: ed il mezzo, proprio in quegli istanti, continuava invece a bruciare.