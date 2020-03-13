DATO ITALIA: 14.955 MALATI (+2.116 SU IERI). DA DOMANI PIÙ CASI NEL CENTROSUD. LE CAUSE? LA MOVIDA E LA FOLLA AL MARE DI 7 GIORNI FA

È verosimile che possiamo aspettarci più casi nel weekend al centrosud, e una parte è legata ad alcuni comportamenti assunti negli scorsi weekend”.Lo ha detto il presidente Iss Silvio Brusaferro nel p...

Lo ha detto il presidente Iss Silvio Brusaferro nel punto stampa in Protezione Civile. “Non dimentichiamo – ha spiegato – che la durata media incubazione tra 4 e 7 giorni. Anche le immagini che abbiamo visto di folle di persone assembrate al mare, a sciare, in piazza, in mega aperitivi…quelli sono luoghi dove probabilmente una parte di queste persone avrà della sintomatologia e potrà risultare positiva nei prossimi giorni.

Vediamo le curve, speriamo di sbagliare”.

DATI ITALIA

Sono 14.955 i pazienti positivi da coronavirus in italia, 2.116 di più rispetto a ieri.

Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana alla Protezione Civile. I nuovi decessi sono 250 per un totale di 1.266. I guariti e dimessi sono 1.439 Totali (+181 rispetto a ieri).

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 7.732 in Lombardia, 2.011 in Emilia-Romagna, 1.453 in Veneto, 794 in Piemonte, 698 nelle Marche, 455 in Toscana, 304 in Liguria, 242 nel Lazio, 236 in Friuli Venezia Giulia, 213 in Campania, 157 nella Provincia autonoma di Trento, 130 in Sicilia, 123 nella Provincia autonoma di Bolzano, 121 in Puglia, 83 in Abruzzo, 73 in Umbria, 43 in Sardegna, 37 in Calabria, 27 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata

DATI REGIONE SICILIA:

Sono complessivamente 130 i pazienti risultati positivi al Coronavirus in Sicilia, 15 più di ieri. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi negativi analizzati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 1.496, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 130 campioni (15 più di ieri).

Risultano ricoverati 44 pazienti (dieci a Palermo, quindici a Catania, sei a Messina, uno a Caltanissetta, quattro ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e quattro a Trapani) di cui solo 7 in terapia intensiva, mentre 82 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.