David Simone Vinci e lo scherzo a J-Ax su "Le Iene

Restare bloccato in ascensore senza poter avere un aiuto utile. Ed è esattamente quello che è successo al rapper J-Ax, vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene, che è andato in onda ieri sera su Italia 1.

Complice dello scherzo il”socio”di J-Ax, Fedez che così si è vendicato dello scherzo subito tempo fa.

Tra i complici dello scherzo c’è il comico catanese David Simone Vinci in veste di tecnico che naturalmente non riesce a sbloccare l’ascensore

CLICCA QUA PER VEDERE LO SCHERZO