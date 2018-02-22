David Simone Vinci e lo scherzo a J-Ax su "Le Iene"
A cura di Redazione
22 febbraio 2018 08:11
Restare bloccato in ascensore senza poter avere un aiuto utile. Ed è esattamente quello che è successo al rapper J-Ax, vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene, che è andato in onda ieri sera su Italia 1.
Complice dello scherzo il”socio”di J-Ax, Fedez che così si è vendicato dello scherzo subito tempo fa.
Tra i complici dello scherzo c’è il comico catanese David Simone Vinci in veste di tecnico che naturalmente non riesce a sbloccare l’ascensore