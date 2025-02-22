DEBITORI ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE QUATER: NUOVA ADESIONE APERTA FINO AL 30 APRILE 2025
I contribuenti che sono decaduti dalla rottamazione quater, potranno essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle.
Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe.
Il debitore che al 31 dicembre 2024 ha perso il beneficio dell'operazione per il "mancato, insufficiente o tardivo versamento" delle rate da pagare, si legge nell'emendamento, potrà essere riammesso presentando "entro il 30 aprile 2025" una nuova dichiarazione di adesione.
Lo stesso emendamento propone anche il rinvio di due mesi del termine per poter aderire alla seconda fase del concordato preventivo biennale.
La norma stabilisce il "differimento dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025 dei termini previsti per poter aderire alla proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026". Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, "il termine è differito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".
Il rinvio, si spiega nella relazione illustrativa, "è finalizzato a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali considerato il necessario periodo di avviamento del nuovo istituto".