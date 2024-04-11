DEBOLE ESPLOSIONE DAL CRATERE DI SUD-EST DELL'ETNA: MODESTA EMISSIONE DI CENERE

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha riportato un evento di debole esplosione dal cratere di Sud-Est dell'Etna, avvenuto alle ore 20:41 UTC. Le telecamere di sorveg...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha riportato un evento di debole esplosione dal cratere di Sud-Est dell'Etna, avvenuto alle ore 20:41 UTC. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato l'episodio, caratterizzato da una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente nell'area sommitale del vulcano.

In linea con le osservazioni degli ultimi giorni, l'ampiezza media del tremore vulcanico rimane costante all'interno dell'intervallo dei valori medi. Le sorgenti del tremore sono identificate al di sotto del Cratere di Sud-Est, ad un'altitudine di circa 2900 metri sopra il livello medio del mare. Tuttavia, i segnali infrasonici non mostrano variazioni significative, con gli eventi infrasonici localizzati esclusivamente in corrispondenza del Cratere di Sud-Est.

I dati provenienti dalla rete clinometrica e dalla rete GNSS non evidenziano deformazioni significative del suolo, suggerendo una stabilità geodetica nell'area circostante al vulcano.

La situazione, sebbene segnalata come debole, richiede costante monitoraggio da parte delle autorità competenti per valutare eventuali cambiamenti nelle attività vulcaniche e per garantire la sicurezza delle aree abitate nei pressi del vulcano.