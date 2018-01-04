Debole scossa di terremoto molto superficiale a Castel di Judica

Una debole scossa di terremoto molto superficiale è stata avvertita alle 16.08, sulla Sicilia orientale, tra ennese e catanese.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo 2.3 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 4 km di profondità.

Epicentro individuato esattamente nell’entroterra catanese, nella zona di Castel di Judica e Giumarra (Franchetto).

Il sisma è stato molto superficiale e pertanto in molti hanno potuto percepire il sisma nell’area epicentrale