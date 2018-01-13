Debole scossa di terremoto molto superficiale sull’Etna

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 4 km NW Zafferana Etnea (CT), alle ore 15:53:22 ad una profondità di 4 km.

Un ulteriore piccola scossa, di magnitudo 1.7 è stata registrata alle ore 15:56:51 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

L’epicentro è stato individuato esattamente nel catanese, sul versante orientale dell’Etna alle spalle di Fornazzo, Milo e Zafferana Etnea. Tremori e boati sono stati ben avvertiti nell’area epicentrale a causa dell’ipocentro molto superficiale.

Non ci sono danni a cose o persone.

Numerose le segnalazioni arrivate da Milo, Zafferana Etnea e Giarre.