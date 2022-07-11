DEBORA PAGANO TROVATA MORTA IN CASA A GIARRE FERMATO IL MARITO. «HA CHIAMATO IL 118 DUE GIORNI DOPO»

È stato fermato con l'accusa di omicidio il marito della 32enne Debora Pagano trovata morta a Macchia di Giarre, in provincia di Catania, all'interno dell'abitazione in cui viveva la coppia.A dare l'a...

È stato fermato con l'accusa di omicidio il marito della 32enne Debora Pagano trovata morta a Macchia di Giarre, in provincia di Catania, all'interno dell'abitazione in cui viveva la coppia.

A dare l'allarme ai carabinieri era stato proprio il marito, Leonardo Fresta, 40 anni: l'uomo, con gravi precedenti penali anche per mafia, era rimasto a vigilare il cadavere della donna per due giorni prima di allertare il 112. La notizia è stata confermata dal legale, Salvatore La Rosa.

Il penalista ha sottolineato che "l'autopsia non è stata ancor fissata" e che "dall'esame autoptico potranno emergere risultati che potrebbero ribaltare la tesi dell'accusa".

"Il mio assistito ha trovato la moglie morta a casa venerdì sera ma ha avvertito il 118 soltanto ieri. E' rimasto due giorni sotto shock senza riuscire a capire cosa fosse successo e neppure lui sa spiegare bene il perché", ha spiegato La Rosa. "Per quello che risulta a noi - ha aggiunto il legale - la famiglia non aveva problemi e nessun contrasto c'era stato tra i due coniugi, che vivevano una relazione tranquilla".

L'avvocato ha confermato che la figlia della coppia "non era in casa perché con i nonni a Letojanni".