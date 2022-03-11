DECATHLON RICHIAMA DUE OROLOGI GPS DELLA MARCA «KIPRUN» CAUSA PERICOLO DI USTIONI E D’INCENDIO
Come riportato sul sito aziendale, Decathlon ha precauzionalmente ritirato dal mercato alcuni lotti di smartwatch "Kiprun GPS 500" e "Kiprun GPS 550", venduti presso i punti vendita della catena di grande distribuzione, a seguito del rischio di episodi di ustioni o di incendio.
Il problema, riscontrato dal produttore nell’ambito di normali verifiche, riguarda la batteria dei due modelli che, durante la carica e/o l’uso prolungato, potrebbe surriscaldarsi, con il rischio di provocare ustioni al polso di chi li indossa, o prendere fuoco.
Pertanto l’azienda invita i possessori dei due modelli con i seguenti codici (8527648, 8527647, 8527651, 8527652) a riportarli presso il più vicino punto vendita Decathlon per ottenere il rimborso di quanto speso.
Per maggiori informazioni in merito si può far riferimento al Servizio Clienti sul sito decathlon.it oppure chiamare il numero 039/5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del proprio piano tariffario).