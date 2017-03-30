DECATHLON RICHIAMA MOUNTAIN BIKE BTWIN

Durante un controllo di qualità, le squadre Btwin hanno rilevato che alcuni telai delle MTB Rockrider 520 e 540 possono presentare un rischio di rottura e a tal Decathlon ha deciso di procedere al ric...

A cura di Redazione 30 marzo 2017 14:06

Condividi