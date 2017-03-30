95047

DECATHLON RICHIAMA MOUNTAIN BIKE BTWIN

Durante un controllo di qualità, le squadre Btwin hanno rilevato che alcuni telai delle MTB Rockrider 520 e 540 possono presentare un rischio di rottura e a tal Decathlon ha deciso di procedere al richiamo delle biciclette coinvolte.

Nell'immagine sotto l’elenco delle biciclette richiamate.

Chi le avesse acquistate (le vendite sono andate dal 1° ottobre 2016 al 6 marzo 2017), DECATHLON  invita a recarsi in uno dei negozi  per procedere alla sostituzione della bicicletta con una conforme. Nel caso in cui la sostituzione non corrisponda alle proprie aspettative è possibile richiedere rimborso per l'intero importo del prodotto.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute chiamano il numero 039.59.79.702 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 15.

