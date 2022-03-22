DECRETI SULLA RIDUZIONE DELLE ACCISE DELLA BENZINA IN GAZZETTA UFFICIALE,SCATTANO SCONTI SU BENZINA E DIESEL
Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” contenenti le norme che ne riducono il prezzo, che entrano in vigore da oggi.
Il decreto 'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina' contiene le norme per gli sconti: "Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante" l'articolo 1.
I primi due commi dell’articolo 1, che riguarda la riduzione delle accise su benzina e diesel, recitano:
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
Il provvedimento entra in vigore da oggi. L'adeguamento del taglio di 25 centesimi di euro al litro sull'accise di benzina e gasolio entrerà in vigore domani, il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta.