DECRETI SULLA RIDUZIONE DELLE ACCISE DELLA BENZINA IN GAZZETTA UFFICIALE,SCATTANO SCONTI SU BENZINA E DIESEL

Scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge “Misu...

A cura di Redazione 22 marzo 2022 08:06

Condividi