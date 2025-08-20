Degrado a Paternò, via Prevosto Pulvirenti e zone vicine: operatori ecologici al lavoro ogni mattina, ma il degrado ritorna per colpa degli incivili
Nuova segnalazione giunta in redazione da parte dei residenti di via Prevosto Pulvirenti, via Grimaldi e via Sozzi, a Paternò. La situazione resta difficile e continua a destare preoccupazione.Gli ope...
Nuova segnalazione giunta in redazione da parte dei residenti di via Prevosto Pulvirenti, via Grimaldi e via Sozzi, a Paternò. La situazione resta difficile e continua a destare preoccupazione.
Gli operatori ecologici intervengono quotidianamente con il loro lavoro, rimuovendo i rifiuti e ripristinando il decoro delle strade. Tuttavia, dopo poche ore, il problema si ripresenta: i cumuli di immondizia tornano a formarsi e la zona ricade nello stato di degrado iniziale.
Secondo quanto riferito dai cittadini, odori insopportabili persistono nonostante il regolare servizio di pulizia. Anche dopo la raccolta, infatti, l’aria rimane carica di miasmi che rendono complicata la quotidianità di chi abita nella zona.
A peggiorare il quadro, la presenza di numerose bottiglie di birra abbandonate, segno che l’area viene utilizzata da persone che consumano alcolici sul posto, soprattutto nelle ore serali. I residenti denunciano inoltre la mancanza di controlli e lamentano che la situazione si ripeta da tempo senza interventi risolutivi.
«Non si tratta soltanto di cittadini stranieri – spiegano – ma di un fenomeno più ampio che coinvolge diverse persone».
Le foto inviate in redazione, scattate nella serata di ieri, mostrano chiaramente lo stato delle strade interessate. Da qui l’appello dei residenti: maggiore attenzione da parte delle istituzioni e controlli più serrati, per restituire decoro e vivibilità a una parte della città che continua a segnalare criticità.