DELEGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN NELLA SEDE AEROPORTUALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nella mattinata di oggi, una delegazione dell'Associazione Famiglie Persone Down, si è recata presso la sede Aeroportuale dei Vigili del Fuoco di Catania, e successivamente presso il Reparto Volo.

Il Personale in servizio, durante la Visita ha mostrato ai ragazzi intervenuti ed alle loro famiglie, i mezzi di soccorso Aeroportuali e le tecniche SAF ( speleo alpino fluviali).

A seguire l'incontro è proseguito presso l'hangar del Reparto Volo VVF dove è stata fatta una piccola simulazione di soccorso con verricello.

A termine dell'incontro sono stati consegnati ai partecipanti i diplomi di "Giovane Pompiere", e non sono mancati i ringraziamenti da parte dell'associazione ai Vigili del Fuoco, al 118 ,alla Sicurezza Aeroportuale ed alla Sac.