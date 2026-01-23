Demolita una casa abusiva all'Oasi del Simeto a Catania: Procura, 46 esecuzioni autonome in 18 mesi

Nelle scorse settimane è stato demolito un immobile abusivo edificato nella zona B dell'Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo, ai danni degli eredi della persona condannata con sentenza definitiva p...

Nelle scorse settimane è stato demolito un immobile abusivo edificato nella zona B dell'Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo, ai danni degli eredi della persona condannata con sentenza definitiva per avete realizzato l'appartamento senza le necessarie autorizzazioni in area vincolata.

"Si tratta di un risultato significativo - rende noto la Procura di Catania - direttamente riconducibile all’attività volta alla tutela del territorio e realizzata mediante l'adozione degli atti necessari per la esecuzione delle sentenze di condanna per illeciti edilizi nelle quali sia stato prevista la demolizione degli immobili abusivamente costruiti.

Tale attività complessa, che comporta l’interpello del condannato o dei suoi eredi perché provvedano alla demolizione nel tempo assegnato, si conclude normalmente con la demolizione forzosa dell'immobile da parte di ditte incaricate dalla Procura di Catania, normalmente imprese confiscate alla mafia, le cui spese vengono poste a carico del condannato o dei suoi eredi".

In questo caso sono stati i cittadini a provvedere autonomamente alla demolizione dell'immobile costruito abusivamente. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati demoliti autonomamente da condannati o dagli eredi ben 46 immobili abusivi.