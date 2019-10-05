DEMOLIZIONE PONTE GRACI, STAMATTINA VISITA DELL’ASSESSORE FALCONE SULLA SS121

È in programma per stamattina, alle ore 9, il sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nell’area dell’ex ponte Graci, lungo la SS121 Catania-PaternòL’infrastruttura era s...

È in programma per stamattina, alle ore 9, il sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nell’area dell’ex ponte Graci, lungo la SS121 Catania-Paternò

L’infrastruttura era stata demolita un mese fa a causa del grave danneggiamento provocato dal passaggio di un mezzo pesante non autorizzato.

Le verifiche dei tecnici Anas avevano portato inevitabilmente all’abbattimento del cavalcavia e nei giorni successivi alle operazioni, il Governo Musumeci aveva annunciato lo stanziamento di un milione di euro per la ricostruzione del ponte Graci.

L’appuntamento di oggi con l’assessore Falcone servirà a fare il punto della situazione circa la realizzazione della nuova struttura.