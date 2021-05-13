DENISE: LEGALE PIERA MAGGIO, DA ANONIMO NUOVE RIVELAZIONI

"Ho ricevuto ieri pomeriggio una lettera anonima, come tante altre in passato, che conteneva però alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente.A questa persona, che ringrazio...

"Ho ricevuto ieri pomeriggio una lettera anonima, come tante altre in passato, che conteneva però alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente.

A questa persona, che ringrazio per il suo senso civico, chiedo di potersi mettere in contatto con me assicurando la massima riservatezza".

A lanciare questo nuovo appello legato alla scomparsa della piccola Denise Pipitone è stato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma della bimba rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Il penalista, intervenendo ieri sera alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", ha aggiunto di avere ricevuto la lettera nel suo studio e di avere in parto riscontrato quelle rivelazioni: "Adesso abbiamo bisogno di un altro passo - ha aggiunto - per questo è importante che l'autore di questo anonimo si faccia sentire".