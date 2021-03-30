DENISE PIPITONE È IN RUSSIA? UNA RAGAZZA IN TV PER CERCARE LA MADRE

Clamorose novità dalla Russia sul caso Denise Pipitone. Una ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio è andata in tv per cercare la sua mamma: stando alle prime immagini arrivate in It...

Clamorose novità dalla Russia sul caso Denise Pipitone. Una ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio è andata in tv per cercare la sua mamma: stando alle prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto, la somiglianza è sconvolgente.

Sta girando in queste ore su twitter uno spot della trasmissione di domani della Rai “Chi l’ha visto?” dedicato a Denise Pipitone, la bimba di 4 anni ancora non compiuti scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Sarà dato spazio alla segnalazione di una telespettatrice che ha notato la somiglianza tra la ragazza russa e la madre di Denise. "Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio.

La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto", anticipano i redattori della trasmissione di Rai 3 nel lancio.