DENUNCIATI 4 MEDICI NELLA PROVINCIA DI CATANIA PER ESENZIONI "FACILI" DAL VACCINO

DENUNCIATI 4 MEDICI NELLA PROVINCIA DI CATANIA PER ESENZIONI "FACILI

I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato all'autorità giudiziaria 4 medici che operavano nella provincia etnea.

L'indagine trae origine dalle verifiche condotte nell'ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli hub del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio del green pass.

L'attenzione è stata estesa sulla documentazione sanitaria non ancora evasa, presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l'esenzione alla vaccinazione, corredata da certificazioni mediche non rilasciate da medici vaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì da medici di medicina generale e sanitari liberi professionisti, che non operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale.

Solo i medici certificatori degli hub, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche temporaneamente.

I medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano "essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto".