DENUNCIATI DUE RUMENI CON RESIDENZA A PATERNÒ PER RICETTAZIONE DI AUTOVETTURA RUBATA
Una pattuglia della Polizia Stradale di Catania, intervenuta domenica notte sulla tangenziale per i rilievi di un sinistro stradale nei pressi dell’area di servizio ENI, ha denunciato due cittadini romeni, che vi erano rimasti coinvolti a bordo di una Renault Clio, schiantatasi poco prima contro il guard rail.
Svolti nell’immediatezza, gli accertamenti di rito sulle persone ed i veicoli coinvolti, gli agenti apprendevano con enorme stupore che, non solo i due circolavano senza nessuna giustificazione – trovandosi fuori dal proprio Comune di residenza, ossia Paternò senza nessun valido motivo – in spregio alle norme di contenimento della pandemia in corso; ma che il veicolo era stato rubato qualche giorno prima a Catania.
Non solo, il conducente, un trentenne romeno, oltre che pregiudicato per vari reati, era privo di patente di guida e di altri documenti di riconoscimento.
I due, pertanto, accompagnati in Ufficio oltre ad essere stati denunciati penalmente per la ricettazione del veicolo, l’autista è stato sanzionato per guida senza patente, nonché entrambi per aver circolato senza legittimo motivo fuori dal proprio Comune, in violazione del D.L. del 26/03/2020 n.19.
Il veicolo è stato, altresì restituito al proprietario che ne aveva denunciato il furto.