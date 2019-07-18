95047

DENUNCIATI TRE LAVORATORI IN NERO , TRA QUESTI UN BELPASSESE CHE PERCEPIVANO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Nell’ambito dell’attività ispettiva intrapresa al fine di individuare gli indebiti percettori del “reddito di cittadinanza” i Carabinieri del comando provinciale, rappresentati dalle stazioni territor...

18 luglio 2019 11:38
Nell’ambito dell’attività ispettiva intrapresa al fine di individuare gli indebiti percettori del “reddito di cittadinanza” i Carabinieri del comando provinciale, rappresentati dalle stazioni territorialmente competenti, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nei giorni scorsi  hanno ottenuto i seguenti risultati:

  • Denunciato un 46enne di Belpasso trovato a svolgere in nero la mansione di pasticciere all’interno di una bar di via Cardinale Dusmet a Catania;
  • Denunciato un 59enne di Riposto trovato a svolgere in nero la mansione di pizzaiolo all’interno di un ristorante di Mascali in via Fornazzo – Linguaglossa;
  • Denunciato un 41enne di Catania trovato a svolgere in nero la mansione di salumiere all’interno di un supermercato di Riposto in piazza Giacomo Matteotti.

Mentre si è già provveduto a sanzionare i titolari degli esercizi commerciali per l’impiego di manodopera in nero, sono in corso di quantificazione le somme indebitamente percepite dai denunciati tramite le loro carte magnetiche, opportunamente poste sotto sequestro

