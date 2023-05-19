DENUNCIATO QUARANTASETTENNE SORPRESO A FILMARE UNA STUDENTESSA NEL BAGNO DELL’UNIVERSITÀ A CATANIA
Nella trascorsa giornata i poliziotti del Commissariato Sezionale Borgo Ognina hanno denunciato un uomo di quarantasette anni responsabile di aver usato il proprio telefono cellulare per filmare una r...
Nella trascorsa giornata i poliziotti del Commissariato Sezionale Borgo Ognina hanno denunciato un uomo di quarantasette anni responsabile di aver usato il proprio telefono cellulare per filmare una ragazza all’interno dei bagni del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Catania.
L’uomo, un operaio incensurato dipendente di una ditta edile che stava eseguendo dei lavori all’interno del succitato plesso universitario, dopo essersi introdotto all’interno dei bagni della facoltà, introduceva con la mano il proprio telefono cellulare al di sotto dall’intramezzo della parete divisoria del bagno delle donne, riprendendo con la telecamera una giovane studentessa intenta ad espletare i propri bisogni fisiologici. La ragazza, accortasi della presenza del telefono, immediatamente usciva dal bagno di cerca di aiuto.
Sul posto interveniva la Volante del Commissariato Borgo Ognina che dopo aver individuato il responsabile ed aver proceduto al sequestro del telefono cellulare utilizzato per le riprese, procedeva ad indagare l’uomo per il reato di interferenze illecite nella vita privata.