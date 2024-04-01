DERMATITE ATOPICA, IL 2 ED IL 9 APRILE VISITE GRATUITE AL POLICLINICO DI CATANIA

Il 2, 6 e 9 aprile tornano in Sicilia gli Open Day sulla dermatite atopica grazie alla campagna di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, promossa dalla S...

Il 2, 6 e 9 aprile tornano in Sicilia gli Open Day sulla dermatite atopica grazie alla campagna di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, promossa dalla SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse e giunta alla sua quarta edizione. La campagna é realizzata con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi.

Grazie ai consulti realizzati durante gli “Open Day” sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento SIDeMaST sul territorio affinché intraprendano il percorso terapeutico più adatto ad ognuno di loro.

La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024.

Questo il calendario degli appuntamenti in Sicilia:

Catania Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico, resp. Prof. Giuseppe Micali martedì 2 aprile 2024

Messina Policlinico Gaetano Martino, resp. Prof. Fabrizio Guarneri sabato 6 aprile 2024

Catania Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico, resp. Prof. Giuseppe Micali martedì 9 aprile 2024