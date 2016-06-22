Il destino del Qè

Gli stipendi ai lavoratori del call center non sono stati corrisposti. Tutta la rabbia chi non ne può più

95047.it Quella di ieri è stata una giornata drammatica. I lavoratori del call center Qè sono stati costretti, loro malgrado, di non assicurare il normale svolgimento delle attività lavorative a seguito della mancata liquidazione dello stipendio di maggio. Di norma, lo stipendio veniva erogato l'11 di ogni mese e non oltre il 15.

L'azienda dal canto suo non avrebbe dato alcuna risposta ai lavoratori. L'unica cosa certa, al momento, resta quella che sino al 29 giugno non verranno liquidati gli stipendi. Forse un acconto della mensilità di maggio verrà erogata ai primi di luglio. Ma tutto resta nella totale incertezza. In sostanza, non ci sono soldi. Non c'è liquidità.

Per ieri sera era prevista una riunione tra sindacati e lavoratori che però saltata: sindacati che hanno provato un confronto con i vertici aziendali per comprendere il destino di una vicenda che rischia di farsi sempre più infuocata. Ed inaccettabile.