DETENUTO EVASO DAL CARCERE DI FAVIGNANA ARRESTATO A MISTERBIANCO
A dicembre scorso non si era presentato presso il carcere di Favignana dove si trovava detenuto, su segnalazione del nucleo investigativo regionale, agenti della polizia penitenziaria lo hanno arresta...
A dicembre scorso non si era presentato presso il carcere di Favignana dove si trovava detenuto, su segnalazione del nucleo investigativo regionale, agenti della polizia penitenziaria lo hanno arrestato a Misterbianco.
Il detenuto che deve scontare una pena residua di otto anni di reclusione, a dicembre scorso dopo avere usufruito di un permesso non si era presentato nella struttura carceraria dell'isola di Favignana.
A rendere nota la vicenda il segretario nazionale del sindacato PolGiust, Francesco Davide Scaduto che esprime «soddisfazione e gratitudine». «Encomiabile operazione nonostante quel reparto operi in una complessiva carenza di organico pari al 30 per cento rispetto alla pianta organica prevista - afferma - Analoga carenza è presente in tutti i reparti di polizia penitenziaria in Sicilia».