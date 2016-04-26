Deve scontare due anni: torna in carcere

Il provvedimento della Procura è stato emesso nei confronti di un 39enne paternese

95047.it I carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 39enne paternese Giuseppe Mobilia 39enne dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania. L’uomo, riconosciuto colpevole di un furto commesso il 19 settembre 2006 a Paternò, dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione. L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.