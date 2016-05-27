Dia, sequestro da 1 milione e mezzo di euro a Vincenzo Salvatore Rapisarda

Il provvedimento di sequestro interessa anche una società e quote di partecipazione di aziende operanti nel settore dell’autotrasporto

Nel corso dell’anno 2015, lo stesso era stato tratto in arresto, nell’ambito dell’operazione della Procura Distrettuale Antimafia “En Plein”, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Catania nei confronti di nr.16 soggetti ritenuti affiliati al clan “Morabito-Rapisarda” di Paternò. Successivamente, lo scorso mese di gennaio, RAPISARDA Vincenzo Salvatore è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Vicerè”, per associazione di stampo mafioso e rivelazione di segreti d’ufficio, nei confronti di 108 appartenenti al clan mafioso dei LAUDANI.

Il provvedimento di sequestro interessa una società e quote di partecipazione di aziende, operanti nel settore dell’autotrasporto, e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 1.500.000 euro.