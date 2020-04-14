DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI PATERNÒ NINO NASO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMONon intendo perdermi in polemiche inutili. Solo alcune righe per dire che è inaudito leggere da parte di ex amministratori di questa città proposte inconsistenti che minano la...

Non intendo perdermi in polemiche inutili. Solo alcune righe per dire che è inaudito leggere da parte di ex amministratori di questa città proposte inconsistenti che minano la serenità di Paternò già gravemente compromessa da notizie scoraggianti che ci giungono relativamente ai casi positivi di Coronavirus.

Sugli aiuti alla popolazione: le somme non ammontano solo a 10 mila euro comunali ma sono 477 mila euro di fondi statali, di cui attualmente disponiamo. Fondi che con i nostri Servizi Sociali stiamo cercando di lavorare al meglio. Sia chiaro che i 10 mila euro in più cui si fa riferimento sono stati elargiti a titolo di aiuti per mia precisa decisione politica e amministrativa. A questi fondi vanno aggiunti quelli dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto (3 mila euro), i buoni farmacia e gli ulteriori aiuti che giungono ogni giorno da privati e Associazioni ai nostri Servizi Sociali. Privati e Associazioni che non smetterò mai di ringraziare abbastanza.

In ciò che ho letto questa mattina poi, si parla di somme destinate al nostro Portavoce politico-istituzionale ed al nostro Esperto culturale: soggetti di alto valore professionale che ben prima che arrivasse l’emergenza Coronavirus hanno stipulato un contratto con l’Ente Comunale sulla scorta di una legislazione chiara che permette al sindaco di nominare propri collaboratori nei più svariati ambiti. Ruoli garantiti da un vero e proprio contratto e che quindi prevedono un impiego di somme vincolate ed indifferibili per tali finalità.

Quelle che leggo non sono né proposte costruttive per il bene della collettività paternese né altro del genere, ma solo vili tentativi di disarcionare un’Amministrazione che cerca da settimane di unire e non dividere la politica di questa città. Presto aggiornerò i cittadini sul piano delle novità nell'ottica della ripartenza sul piano economico, culturale e sociale. Una fase che dovrà combaciare con la ripartenza dell’Italia e quindi anche della nostra città dopo l’emergenza. Paternò come l’intero Paese non potrà vivere di aiuti assistenziali a lungo, bisogna creare le condizioni migliori con il mondo dell’economia ed anche con la cultura. Lo faremo con tutto l’impegno possibile.

Chi ha intenzione di isolarsi nell’ipocrisia e di orchestrare campagna di odio, lo faccia. I cittadini sono più intelligenti di quel che si pensi. Chi ha intenzione di aiutare davvero la città, venga a darci una mano. Senza polemiche.

DICHIARAZIONE EX ASSESSORE VITO RAU

✔️A PATERNÒ

IL SINDACO METTE A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE 10 MILA EURO.

⭕️ NON BASTANO

COME POSSONO 10 MILA EURO DIVENTARE 37 MILA EURO ??? FACILE !!!

Credo che tutti siamo d’accordo con il Sindaco, e non potremmo non esserlo, quando dice (freedom24news del 11 aprile 2020):

“i Servizi Sociali del Comune di Paternò stanno lavorando con un impegno fortissimo e con tutta la dovuta attenzione. Abbiamo messo in campo aiuti racimolando il più possibile dal nostro bilancio ancor prima che Stato e Regione Siciliana si attivassero”

e ancora il sindaco continua,

“Imprenditori anonimi si sono resi disponibili ad importanti donazioni in generi alimentari che piano piano stiamo distribuendo alle famiglie meno fortunate. I singoli cittadini stanno donando e acquistando ogni giorno beni di prima necessità che transitano dai nostri Servizi Sociali per giungere alle famiglie più in difficoltà”

🟢Quindi, la città sta rispondendo: singoli cittadini, associazioni, forze dell’ordine , personale sanitario, imprenditori, commercianti, un po’ tutte le categorie, chi più chi meno sta facendo la propria parte senza risparmiarsi, e anzi rispondendo alle esigenze della città in un momento particolare della nostra vita.

Ora, sicuramente apprezzabile che il Sindaco abbia racimolato il più possibile dal bilancio comunale, pare , da quanto appreso 🔹10.000 euro, anche se non sappiamo se questi sono inclusi dei 3000 euro messi a disposizione dall’ AMA ( acquedotto ) …. ma questo poco importa !

Quello che invece va sottolineato, è che i buoni finanziati con fondi comunali ( i famosi 10 mila euro o quasi !) sono 🔺ESAURITI🔺!!!

OVVIO CHE SONO ESAURITI !!! si tratta di una risorsa esigua a fronte di tante esigenze, di tante famiglie bisognose … e meno male che la città risponde !

COSA PUO FARE IL SINDACO PER RACIMOLARE ALTRI FONDI COMUNALI ???

QUALE È LA PROPOSTA CHE IL SINDACO DOVREBBE ( DEVE A NOSTRO AVVISO ) ACCOGLIERE ???

Annullare la delibera di giunta n. 317 del 23 Dicembre 2019 con la quale il Sindaco ha prelevato dal fondo di riserva ordinario e di cassa euro 26.796 per elargire incarichi ad :

1. Esperto in materie culturali

2. Portavoce del sindaco per l’anno 2020

Ora, senza entrare nel merito delle competenze dei due stimabili professionisti, certamente entrambi all’altezza di ricoprire il relativo incarico assegnato, posto che il fondo di riserva del sindaco per definizione è utilizzato per esigenze straordinarie di bilancio, ci si chiede, 🔹quali esigenze straordinarie vengono configurate nella ♦️nomina di un esperto alla cultura e di un ♦️portavoce ?

Oggi non credo sia possa fare “cultura” ne tanto meno sia necessario un “portavoce” , aggiungo purtroppo vista la situazione che viviamo !!!

Si ritiene dunque opportuno adesso ( ma anche prima ), utilizzare le ulteriori somme di euro 26.796 per far fronte ai bisogni della città per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In questo modo il sindaco avrebbe la possibilità, come lo stesso dice di “racimolare” altri fondi comunali necessari per fra fronte alle famiglie bisognose”.

🟢Una boccata di ossigeno in più per CHI HA BISOGNO !

Considerato che il sindaco come dichiara è pronto ad ascoltare tutti , ci auguriamo possa prendere in considerazione tale proposta , la Città ne sarà grata !

Nessuna polemica , timidi suggerimenti , proposte serie !

