DIESIS DUE RAGAZZI PATERNESI, UN SUCCESSO OLTRE I CONFINI

« Stories » è la prima canzone del futuro album del gruppo Diesis. Il loro produttore, Funkyman, conosciutissimo nel mondo musicale, non ha esitato a lanciarli. E’ nel suo studio, con maestria, che si fanno missaggio e masterizzazione.

A primo impatto, di solito, ci sono brani che non colpiscono … Non è il caso di ‘Stories’che ti arriva subito. Questa è una dote musicale che appartiene ai grandi.

Sentita per la prima volta in una nota radio francese, durante l’emissione ‘Si la musique m’était contée’ (Se la musica mi fosse raccontata), era del nostro dovere sapere chi si nasconde sotto questo brano cosi orechiabile.

Si chiamano Ivan et Cristian, rispettivamente di 27 e 22 anni. Sono nati in questa bellissima Paterno’, amanti della musica fin dalla prima infanzia. Due cantanti musicisti – sono autori-compositori-interpreti- due giovani legati al paese dove vivono, alla loro sicilianità, sentendosi pero’, in una società sempre più connesso, cittadini del mondo.

Sarà la loro bellissima gioventù ? Sarà il fuoco dell’Etna che scorre nelle loro vene ? Sarà il loro amore per quest’isola ricca di cultura, di patrimonio, di natura e di gente ? Sarà la vampa della Tarantella, che ispirano i loro testi, le loro melodie, il loro ritmo ? Forse… non sappiamo. Ma quel che risulta è il loro grande talento.

Tra pop, disco, raggae, le canzone : « Stories », e le altre (abbiamo avuto il privilegio di sentirne tre altre), oltre alla musica originale e perfetta tecnicamente, si adornano di testi intelligenti, toccanti, allo stesso tempo teneri e forti, pieni di poesia accessibile e rinfrescante. Questi giovani portano speranza, come un soffio di primavera in questa estate in cui lo spettro di un virus si nasconde e ancora permane.

Durante l’intervista, sono due artisti umili a rivelarsi, pieni di ardente fiducia nel futuro, due figli felici in una famiglia unita, ed è forse anche questo paradigma che trasparisce nelle loro creazioni. Amore, tenerezza, allegria, capacità, emozione, spirito sono i fili del loro talento.

Possiamo senza dubbio scommettere che, come tanti personaggi famosi nella nostra città, "Diesis" sta per diventare una celebrità di cui Paterno’ può essere orgoglioso.

Possibilmente due cantanti della categoria ‘Giovanni’ per il prossimo San Remo Festival…Perche no ?

Diesis’ un gruppo da seguire attivamente e ‘Stories’ una canzone autentica da ascoltare sulla spiaggia, quando scende la luna e che le stelle si accendono, una canzone che ci trascina verso il sogno, un sogno desto, in modo che le stesse stelle si illuminino nei nostri occhi.

A scoprire senza perdere tempo su :

Youtube: https://youtu.be/4ZKYZMCOVXo

Spotify: https://open.spotify.com/track/0AmVEFJAdgExpldhjRw0dx?si=rVxp9i42ROaGc1Y0LReIDg

Itunes: https://music.apple.com/it/album/stories-feat-funkyman/1521948124?i=1521948636