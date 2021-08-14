DIETROFRONT DELLA REGIONE: DRIVE IN OGGI REGOLAMENTI APERTI
AGGIORNAMENTO ORE 9.30
Ai sensi della nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, l’assessore della Salute, Ruggero Razza, ha chiesto la regolare apertura di tutti i drive-in.
Restano operativi per le prestazioni a titolo gratuito che sono dirette: ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di Contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.
Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un’équipe vaccinale per le esigenze locali.
I Drive in di Catania(Via Forcile) e Acireale(Via Bonaccorsi) saranno quindi regolarmente aperti nella giornata di oggi(sabato 14 agosto) con orario prolungato fino alle ore 21.
Orari
Drive in Catania(Via Forcile) 9-13.30 e 14.30-21.00
Drive in Acireale(Via Bonaccorsi) 14.00-21.00
Saranno chiusi il giorno di ferragosto. Torneranno ad essere normalmente operativi dal 16 agosto.
Saranno nuovamente operativi non appena verranno definite le modalità operative per la gestione della nuova procedura