“Differenziamoci 2015”: premiato anche il municipio paternese

La premiazione è avvenuta quest'oggi a Roma. Il progetto Differenziamoci 2015 realizzato dal Comitato Mamme in Comune in collaborazione con l'assessorato alla cultura e pubblica istruzione ha vinto il primo premio premio per la Settimana Europea dei Rifiuti. E' stato apprezzato il percorso realizzato in riferimento ad una nuova logica legata alla differenziata: unica strada per potere "trasformare" - ad di là delle parole - i rifiuti in risorsa.

“Siamo felicissime ed orgogliose di questo risultato, soprattutto per le motivazioni espresse dalla giuria che ha saputo cogliere - spiega Nerina Palazzolo del Comitato - i messaggi che volevano mandare con la nostra azione. Infatti differenziamoci è un'azione svolta col desiderio e la voglia di diffondere alle nuove generazioni il concetto del rifiuto come risorsa, a differenza delle vecchie generazioni che hanno avuto poca attenzione per la tutela dell'ambiente. Adesso ci aspetta Bruxelles”.

Soddisfatta, da par suo, anche l’assessore Valentina Campisano: “Soddisfatta ed orgogliosa del grandissimo risultato raggiunto a livello nazionale dalla Città di Paternò grazie all'impegno costante delle Mamme in Comune e grazie alla intensa sinergia nata tra il comitato e l'amministrazione. Il progetto sulla riduzione dei rifiuti e sulla tutela dell'ambiente è di fondamentale importanza, perché parte dai più piccoli e fa toccare loro con mano l'importanza del riciclo e della differenziazione dei rifiuti. Preziosa è stata la partecipazione degli istituti scolastici, che accolgono sempre con entusiasmo le nostre iniziative. Adesso speriamo nella vittoria anche in Europa”.