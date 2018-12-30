DIFFERENZIATA: REGIONE PREMIA I 31 COMUNI PIÙ' VIRTUOSI DEL 2017, 1° BELPASSO, PATERNO'AL 251° POSTO

Nelle scorse ore l’Ufficio speciale per la raccolta differenziata ha pubblicato l’elenco dei “vincitori” over 65%Sono i Comuni virtuosi che nel 2017 hanno sforato la quota del 65% di raccolta differen...

Nelle scorse ore l’Ufficio speciale per la raccolta differenziata ha pubblicato l’elenco dei “vincitori” over 65%

Sono i Comuni virtuosi che nel 2017 hanno sforato la quota del 65% di raccolta differenziata, appena 31; gli altri nonostante sia un’imposizione di Legge non sono riusciti nell’impresa.

Le Città Metropolitane sono con i “rifiuti fino al collo”. Palermo e Messina al 14.23%, Catania si trova al palo del 9.18%.

Gli incentivi che andranno ai 31 comuni ammontano a circa 5 milioni di euro, da suddividere in funzione del numero di abitanti.

80 mila euro circa per tutti ed un incremento per residente.

A ricevere la somma maggiore sarà Belpasso, a cui andranno oltre 420mila euro. Il centro ai piedi dell'Etna, con i suoi circa 26mila abitanti, è il più grande tra quelli virtuosi. I contributi sono destinati a centri di tutte le province, a eccezione di quella di Enna. Presenze maggiori dall'Agrigentino e dal Catanese, mentre nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani soltanto un Comune ha toccato il 65 per cento.

Al 251esimo posto invece il comune di Paternò

Non classificato il comune di Enna ed i comuni dell’ennese.

Di seguito l’elenco dei comuni elaborato dall’Ufficio Speciale per il monitoraggio e l’incremento della raccolta differenziata, con l’ammontare della premialità assegnata:

Agrigento: Calamonaci (98.354,11 euro), Joppolo Giancaxio (96.229,04 euro), Montevago (119.476,04 euro), Raffadali (245.975,82 euro), Realmonte (138.434,26 euro), Ribera (329.240,04 euro), Sambuca di Sicilia (159.388,77 euro), Santa Margherita di Belice (164.926,83 euro), Sant’Angelo Muxaro (99.590,52 euro)

Caltanissetta: Butera (144.229,91 euro), Delia (136.347,82 euro), Mazzarino (239.484,69 euro)

Catania: Belpasso (420.373,45 euro), Licodia Eubea (119.888,17 euro), Mirabella Imbaccari (147.501,24 euro), San Cono (116.578,21 euro), San Michele di Ganzaria (125.245,93 euro), San Pietro Clarenza (172.113,44 euro), Zafferana Etnea (199.765,15 euro)

Enna: (N.C.)

Messina: Castel di Lucio (98.238,20 euro), Rodì Milici (108.077,92 euro), Rometta (164.888,20 euro), Santa Teresa di Riva (199.649,23 euro), Torregrotta (176.286,31 euro)

Palermo: Giardinello (109.726,46 euro), Giuliana (106.815,75 euro), Montelepre (163.342,69 euro), Pollina (119.257,09 euro)

Ragusa: Monterosso Almo (121.639,75 euro)

Siracusa: Solarino (181.785,74 euro)

Trapani: Pantelleria (177.149,22 euro)