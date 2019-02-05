Dimissioni rigettate: Pensabene resta alla guida del Paternò Calcio
A cura di Redazione
05 febbraio 2019 17:02
Con il presente comunicato stampa la società Paterno' Calcio rende noto che:
Il presidente Ivan Mazzamuto ha rigettato le dimissioni presentate nella data di ieri, 04 febbraio 2019, dal tecnico Andrea Pensabene.
Pertanto, dopo una proficuo confronto fra il presidente ed il mister, Andrea Pensabene rimane alla guida tecnica della prima squadr