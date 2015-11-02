Dinastia: audizione per Sanremo giovani!

Ma serve anche il nostro aiuto: quello dei paternesi (e non solo)

95047.it Proprio mentre vi parliamo, il "nostro" Dinastia è a Roma davanti ad una giuria (presieduta dal presentatore Carlo Conti) per cantare il brano "Claudia": e se andrà bene l'artista paternese potrebbe vivere l'ebbrezza di salire il prossimo mese di febbraio sul palco dell'Ariston a Sanremo. "Il brano che ho presentato quest'anno a Sanremo è stato selezionato tra i 60 finalisti per le audizioni a Roma, vi invito ad ascoltare la canzone dal sito ufficiale della Rai, è il momento del vostro supporto...ho bisogno del vostro aiuto: la commissione molto probabilmente controllerà anche il feedback deli ascolti e concorro contro giganti che hanno le spalle coperte dalle etichette", spiega Dinastia.

Noi siamo dalla sua parte. Paternò è dalla sua parte. Ecco il link dove ascoltare la canzone "Claudia":

DINASTIA - Claudia

In bocca al lupo, Dinastia: in un mondo in cui nessuno ti regala niente, la tua caparbietà ci ha fatto apprezzare la bellezza del "provarci sempre e comunque".