DIRAMATA “ALLERTA GIALLA” PER LA GIORNATA DI OGGI : IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il maltempo torna ad abbattersi nuovamente su quasi tutta la Regione. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’”allerta gialla” su buona parte della Sicilia.

In particolare, per la giornata di domani l’allerta, che equivale a un avviso di ordinaria criticità, come specifica la Protezione Civile, è stata diramata per rischio idrogeologico e per rischio temporali. Piogge abbondanti in diverse province, tra cui Agrigentino, Ragusano, Siracusano, Catanese e Messinese.

Come si evince dalla mappa pubblicata sul sito della Protezione Civile, l’allerta risparmia solamente il vertice nord-occidentale dell’Isola.