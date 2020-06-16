DIRETTI A PALERMO , HANNO UN INCIDENTE E SCOPRONO DI ESSERE POSITIVI: INTERA FAMIGLIA ASINTOMATICA

Ricoverati dopo un sinistro, tutti i componenti del nucleo familiare sono stati sottoposti al tampone. È accaduto in provincia di Arezzo. Viaggiavano in auto verso PalermoL’incidente stradale. Il tras...

Ricoverati dopo un sinistro, tutti i componenti del nucleo familiare sono stati sottoposti al tampone. È accaduto in provincia di Arezzo. Viaggiavano in auto verso Palermo

L’incidente stradale. Il trasferimento al Pronto Soccorso. E qui l’amara scoperta: tutti positivi al coronavirus.

È accaduto in provincia di Arezzo, dove una famiglia, proveniente dall’Est Europa e diretta a Palermo in auto, è rimasta coinvolta in un sinistro.

Soccorsi in strada – riferisce Repubblica – tutti e 3 i componenti del nucleo familiare, che occupavano la vettura, sono stati trasportati in ospedale e, come da prassi, sono stati sottoposti al tampone da cui è emersa l’infezione da Covid.

Da quanto appreso, erano ignari di aver contratto la malattia in quanto tutti asintomatici.