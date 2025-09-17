Disagi al Pitré di Paternò: Genitori chiedono l'intervento dei carabinieri per problemi di sicurezza

I disagi al plesso Giuseppe Pitré dell’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo Marconi di Paternò non accennano a fermarsi e questa mattina la situazione ha raggiunto un nuovo livello di criticità: all...

I disagi al plesso Giuseppe Pitré dell’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo Marconi di Paternò non accennano a fermarsi e questa mattina la situazione ha raggiunto un nuovo livello di criticità: all’arrivo a scuola, molti genitori hanno scoperto che una delle classi non aveva un’aula assegnata e, per cercare di far fronte alla carenza di spazi, la direzione scolastica ha deciso di sistemare temporaneamente gli alunni nell’androne d’ingresso dell’edificio.

Tuttavia, come testimoniano le foto scattate dai genitori presenti, lo spazio si è rivelato inadeguato e poco sicuro, con materiali accatastati ai lati che rendevano difficile garantire un ambiente protetto e ordinato per gli studenti.

preoccupati per la sicurezza dei bambini, i genitori hanno deciso di protestare direttamente sul posto e hanno chiamato i Carabinieri, che al momento si trovano sul luogo per un sopralluogo e per cercare di arrivare ad una soluzione immediata alla situazione.

L’episodio riporta all’attenzione generale le difficoltà legate alla gestione degli spazi scolastici e alle esigenze degli studenti, mentre le famiglie chiedono con forza che vengano garantiti ambienti sicuri e adeguati per lo svolgimento regolare delle lezioni, sottolineando l’urgenza di interventi concreti da parte delle autorità scolastiche e comunali.

Di sicuro l'inizio dell'anno scolastico a Paternò non sta partendo in maniera adeguata, pur capendo le difficoltà provenienti dai lavori di adeguamento iniziati in molti plessi e assolutamente necessari, dall'altro manca un normale piano di avvio, che doveva essere pronto per l'inizio dell'anno e che invece lascia dirigenti e alunni nello sbando totale.

Speriamo che chi di competenza trovi una adeguata sistemazione nel più breve tempo possibile.