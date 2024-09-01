DISAGI ANCHE QUESTA SERA SULLA SS121, PER LAVORI NEI PRESSI DI PIANO TAVOLA

Nella serata di oggi, 1 settembre 2024, continuano a registrarsi disagi e rallentamenti sulla Superstrada SS121 a causa dei lavori in corso nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Anche questa sera...

Nella serata di oggi, 1 settembre 2024, continuano a registrarsi disagi e rallentamenti sulla Superstrada SS121 a causa dei lavori in corso nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Anche questa sera, fortunatamente, non si segnalano incidenti, ma i viaggiatori stanno affrontando notevoli disagi dovuti agli interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo di Misterbianco e Piano Tavola in direzione Paternò sta provocando forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. La chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia, necessaria per garantire la sicurezza degli utenti, sta causando ingorghi in entrambi i sensi di marcia, con rallentamenti significativi anche in direzione Catania nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Gli automobilisti sono costretti a percorrere la tratta interessata a velocità ridotta, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati rispetto alla norma. Si raccomanda di prestare attenzione e, se possibile, di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.