Disagio sociale a Paternò, uomo senza alloggio trovato rannicchiato in un sacco di nylon
PATERNÒ – Un nuovo episodio di disagio sociale è stato segnalato questa mattina, domenica 7 settembre, nella zona della rotonda di Padre Pio, nel parchetto all’angolo – proprio di fronte al Liceo Scientifico.
Un cittadino, mentre portava a spasso il proprio cane, ha notato la presenza di un uomo che dormiva all’aperto, rannicchiato dentro un sacco di nylon blu completamente chiuso.
Secondo quanto riferito, si tratterebbe di uno dei tanti lavoratori agricoli stagionali che, non riuscendo a trovare un alloggio, si adattano a dormire come possono.
Un fenomeno sempre più diffuso: i lavori nei campi, un tempo svolti dalla manodopera locale, vengono oggi in larga parte affidati a braccianti stranieri, spesso costretti a vivere in condizioni precarie.
La scena racconta, più di tante parole, la condizione di chi si trova senza un tetto e senza servizi, costretto a cercare riparo di fortuna in spazi pubblici.
Il caso riaccende i riflettori sul tema dell’emarginazione e della mancanza di strutture di accoglienza adeguate in città. Episodi simili erano già stati segnalati nei mesi scorsi in altre zone di Paternò, a testimonianza di un problema che non può più essere ignorato.
Il cittadino che ha inviato la segnalazione a 95047.it parla di “una scena toccante, di profonda solitudine, davanti a cui non si può restare indifferenti.