DISCARICA A CIELO APERTO IN CONTRADA PORRAZZO (LA SEGNALAZIONE)

L’inciviltà e la mancanza delle basi del rispetto delle norme continuano a imperversare e a danneggiare la natura e chi la abita. L’ennesima segnalazione di una della mancanza di rispetto per l’ambien...

L’inciviltà e la mancanza delle basi del rispetto delle norme continuano a imperversare e a danneggiare la natura e chi la abita. L’ennesima segnalazione di una della mancanza di rispetto per l’ambiente e le elementari norme del vivere civile, ci arriva da un lettore che ci informa di una discarica a cielo aperto in contrada Porrazzo.

Come si evince dalle foto inviateci dal nostro lettore, sono stati riversati rifiuti di ogni genere, da vecchi materassi a sedie di plastica e persino alimenti.

«Come si può vedere dalle foto- ci scrive il nostro lettore- la situazione è questa. Abbiamo segnalato piu' volte agli organi competenti questo scempio, purtroppo anche oggi stanno continuando a gettare rifiuti, addirittura nelle ultime ore hanno scaricato e buttato scarti di lavori edili in mezzo alla strada.

Questa vuole essere, ancora una volta, non solo una denuncia, ma un invito alla cittadinanza al rispetto e all'ordine pubblico.