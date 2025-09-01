Disinfestazione a Paternò questa notte: pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso con le precauzioni da seguire

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione d...

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, è stato affidato il servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale.

Dopo il primo intervento del 29 agosto, questa sera – dalle ore 22:00 del 1° settembre alle ore 06:00 del 2 settembre – sarà effettuata una nuova disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Durante le operazioni si invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni:

mantenere chiuse le finestre delle abitazioni;

ritirare dai balconi piante ad uso commestibile e animali domestici;

capovolgere le ciotole di cibo e acqua degli animali per evitarne la contaminazione.

L’Amministrazione comunale sottolinea che tali interventi sono finalizzati a tutelare la salute pubblica e a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.