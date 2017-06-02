DISNEY STORE RITIRA DALLA VENDITA QUATTRO LOTTI DI BICCHIERI DA VIAGGIO PER BAMBINI

Disney Store Europa ritira volontariamente dalla vendita quattro lotti di bicchieri da viaggio per bambini della linea Travel Pixar. La causa del ritiro è l’eventuale rischio che la lingua rimanga blo...

Disney Store Europa ritira volontariamente dalla vendita quattro lotti di bicchieri da viaggio per bambini della linea Travel Pixar. La causa del ritiro è l’eventuale rischio che la lingua rimanga bloccata a causa di uso improprio dell’articolo. Sono stati ritirati i bicchieri con il codici 465034585952, 465034586607, 465034586782 e 465034586867, in vendita esclusivamente nei Disney Store a partire da settembre 2016.

Nel comunicato si legge:

Disney Store Europa ha volontariamente deciso di ritirare dalla vendita i bicchieri della serie Travel e distruggerli preventivamente nell’eventualità che la lingua rimanga bloccata a causa di uso improprio dell’articolo. Nel corso degli ultimi 8 mesi Disney Store Europa ha venduto più di 17,000 bicchieri Travel. Prima dei due episodi recentemente comunicati al nostro Servizio Clienti non era stato segnalato alcun problema. Come ogni prodotto Disney Store, anche questi articoli hanno superato i controlli di sicurezza previsti, oltre a una serie di verifiche aggiuntive richieste da Disney stessa. Non è prevista una campagna di richiamo per queste linee.

COSA FARE:

In caso di dubbi Disney Store sarà felice di fornire il cambio o il rimborso dell’articolo.

Invitiamo i Guest a riportare il prodotto in un Disney Store oppure contattare il Servizio Clienti al 800 98218 o via mail scrivendo a: [email protected]