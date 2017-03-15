Disoccupazione, Al via l'assegno di ricollocazione per 30mila disoccupati

Importante novità per tutti i disoccupati. Parte questa settimana l’assegno di ricollocazione che aiuta i cittadini che hanno già usufruito del sussidio Naspi a trovare un lavoro. In questi giorni sar...

Importante novità per tutti i disoccupati. Parte questa settimana l’assegno di ricollocazione che aiuta i cittadini che hanno già usufruito del sussidio Naspi a trovare un lavoro. In questi giorni saranno raggiunti dall'invito quasi 30.000 cittadini attualmente senza un’occupazione, una sorta di prova generale che permetterà al Governo di sperimentare finalmente sul campo le politiche attive per il lavoro previste dal Jobs Act.

La sperimentazione interessa, appunto, circa 30.000 potenziali beneficiari, individuati con estrazione casuale, che saranno avvisati personalmente del loro inserimento nella sperimentazione con messaggio al cellulare, messaggio di posta elettronica e lettera raccomandata.

Proprio perché si tratta di una forma di sostegno pratica e personalizzata, l’importo dell’assegno di ricollocazione varia da lavoratore a lavoratore, vanno da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Un eventuale rifiuto ingiustificato da parte del soggetto farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito; sospensione del servizio se la persona ottiene un'assunzione in prova o a tempo determinato e ripresa del servizio nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi; una sola possibilità di cambiare l'ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l'offerta di lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.000.039, attivo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, e la casella e-mail: [email protected].