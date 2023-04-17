DISPERATO GRIDO DI ALLARME CHE PARTE DAL COMITATO DEGLI AGRICOLTORI DELLA PIANA DI CATANIA

Disperato grido di allarme che parte dal Comitato Spontaneo degli Agricoltori della Piana di Catania che nella figura del Presidente Gabriele Bellamacina, INVITA tutti gli agricoltori ad una attiva pa...

Disperato grido di allarme che parte dal Comitato Spontaneo degli Agricoltori della Piana di Catania che nella figura del Presidente Gabriele Bellamacina, INVITA tutti gli agricoltori ad una attiva partecipazione alla Manifestazione che si terrà giorno 22 Aprile alle ore 9:00 presso C.da Sigona Grande di Lentini (Magazzinazzo) dove verrà fatta luce sulle continue problematiche irrigue che ricadono nel comprensorio della Piana di Catania.

Si invitano quanti ne avranno la possibilità di presenziare con i propri trattori.

Saranno presenti diverse testate giornalistiche e televisive locali e nazionali, al fine di diffondere maggiormente la situazione gravosa che da anni sopportano gli agricoltori senza nessun concreto intervento tecnico-politico nonostante i vari incontri istituzionali che il Direttivo del Comitato ha avuto in questi due anni di attività. Nella stagione altamente siccitosa che stiamo già attraversando, l’unica speranza per noi agricoltori era rivolta verso la disponibilità di risorsa idrica presente nel Biviere di Lentini. Purtroppo dall’alluvione del 2018 che ha causato la distruzione di centinaia di metri di tubazione primaria ed il guasto alle Pompe di Sollevamento, sino ad oggi non si è attivata nessuna operazione favorevole al ripristino del predetto guasto.

Abbiamo verificato le diverse documentazioni inerenti alla sistemazione di quanto sopra descritto e abbiamo riscontrato la presenza delle somme deliberate ma senza aver decretato il finanziamento. Consideriamo inaccettabile che questi passaggi essenzialmente burocratici , possano portare alla distruzione di migliaia di ettari coltivati ed in produzione dove si da sostegno a migliaia di famiglie.

Annunciamo con forza e veemenza che più saremo e più il grido sarà forte da far arrivare alle autorità competenti territoriali e nazionali.