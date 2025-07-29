DISSERVIZI TELEFONICI IN CORSO: DOWN LA RETE DI QUASI TUTTI GLI OPERATORI

29 luglio 2025 – Da un paio di minuti si stanno registrando problemi di rete che coinvolgono diversi operatori telefonici in Italia. Numerosi utenti segnalano difficoltà nell’effettuare o ricevere chi...

29 luglio 2025 – Da un paio di minuti si stanno registrando problemi di rete che coinvolgono diversi operatori telefonici in Italia. Numerosi utenti segnalano difficoltà nell’effettuare o ricevere chiamate, così come nel collegarsi a Internet tramite rete mobile.

Tante segnalazioni arrivano dalla provincia di Catania, dove molti utenti lamentano l’impossibilità di utilizzare i propri telefoni anche per le operazioni più basilari. Ma il disservizio non è circoscritto: le segnalazioni provengono da tutto il territorio nazionale e coinvolgono clienti di operatori come TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali.

Il disservizio sembra essere generalizzato e non dipendere dai singoli dispositivi degli utenti.

Il sito Downdetector, che raccoglie e analizza in tempo reale le segnalazioni degli utenti, ha rilevato un incremento improvviso dei casi, a conferma del problema in corso. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte degli operatori coinvolti.

Si presume si tratti di un guasto tecnico temporaneo o di un problema infrastrutturale in fase di risoluzione. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino dei servizi.

Non è necessario intervenire sui propri dispositivi, in quanto il malfunzionamento non dipende da smartphone o SIM. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti appena disponibili.