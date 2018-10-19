DISSUASORE ACUSTICO AL GARIBALDI ANTI AGGRESSIONI AL PRONTO SOCCORSO

Attivato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi un 'dissuasore acustico' che emette un segnale bitonale di ultima generazione. Il nuovo sistema di allarme, collegato con le forze dell'ordine e co...

Attivato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi un 'dissuasore acustico' che emette un segnale bitonale di ultima generazione. Il nuovo sistema di allarme, collegato con le forze dell'ordine e col sistema di vigilanza interno, è attivabile esclusivamente dal personale sanitario in servizio attraverso uno specifico pulsante e fungerà da dissuasore nel caso di aggressioni o comportamenti pericolosi. "Insieme all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, stiamo guardando con grande attenzione - ha affermato il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Giorgio Santonocito - tutte le possibili misure necessarie a garantire il normale svolgimento delle attività di cura e di assistenza all'interno delle nostre strutture di emergenza, attenendoci con scrupolo alle nuove disposizioni in materia, sia nazionali che regionali. Con questo nuovo accorgimento, crediamo di aver aggiunto un piccolo tassello alla tranquillità di una unità operativa, il pronto soccorso".